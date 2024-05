Wieder verliebt? Offset und Cardi B feiern nach der Met Gala

Cardi B (31) und Offset (32) sind Ex-Partner. Auf einer After-Show-Party der Met Gala wirken die beiden allerdings total vertraut. Fotos zeigen, wie sie Hand in Hand die schicke Location betreten. Die "WAP"-Interpretin strahlt dabei übers ganze Gesicht, während der Vater ihrer Kinder sich immer wieder beschützend umschaut. Der Rapper, der selbst nicht bei der Benefizveranstaltung auftauchte, trägt eine helle Jeans mit ausgefransten Löchern an den Knien und eine graue Jacke, die mit Blümchen verziert ist. Seine ehemalige Frau, die auch die Afterparty hostet, präsentiert sich in einem roten Korsettkleid mit Schleppe.

Cardis Look auf ihrem eigenen Event ist schick, allerdings nicht zu vergleichen mit ihrem Red-Carpet-Outfit. Auf der Met Gala trug die Grammy-Gewinnerin das voluminöseste Kleid des Abends. Der Traum aus schwarzem Tüll war so ausladend, dass die Rapperin sieben Assistenten benötigte, um ihren Look in Szene zu setzen. Sie kombinierte das Werk von Windowsen mit einem hohen Turban aus schwarzem Stoff und smaragdgrünem Schmuck. Außerdem waren die giftgrünen Kunstnägel der Rapperin ein Hingucker auf dem roten Teppich.

Offset und Cardi scheinen sich mit ihrem Date auf der Afterparty an ihre Anfänge zu erinnern. Wie ET berichtet, waren sie zum ersten Mal nach der Met Gala 2017 gemeinsam gesehen worden. Schon im September desselben Jahres hatten sie sich das Jawort gegeben. Obwohl Cardi noch vor wenigen Monaten erklärte, Single zu sein, wurden sie in letzter Zeit immer wieder zusammen fotografiert. Auch am Valentinstag genossen die beiden ein romantisches Date in einem italienischen Restaurant in Miami.

Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2024

Getty Images Offset und Cardi B im September 2023

