So erfährt Toni von "Make Love, Fake Love"-Xanders Freundin!

Im Finale von Make Love, Fake Love wird es für Antonia Hemmer (24) ernst. Sie muss sich entscheiden, mit welchem der Kandidaten sie die Show verlassen möchte! Kurz vorher müssen noch einmal eine Menge Jungs gehen und die umworbene Single-Dame deckt sogar noch drei heimliche Beziehungen auf. Doch an der Sache gibt es einen Haken: Als sie die Partner und Partnerinnen zum ersten Mal sieht, sprechen diese eine Warnung aus. "Überleg dir gut, was du machst", flüstert ihr Lawrence' Freundin Kim zu. "Das kann alles nicht sein, irgendeiner von euch lügt mich an", schluchzt Antonia wenig später und sucht das Einzelgespräch mit Xander, der alles gesteht.

Auf dem Daybed führen die zwei ein Krisengespräch. Antonia erklärt, wie sehr die Aussagen der Partner sie verunsichert haben. Xander versichert der ehemaligen "Bauer sucht Frau-Kandidatin zunächst, dass er sie nicht belügt, steigt dann jedoch darauf um, dass er es ernst mit ihr meint. Antonia versteht sofort, was er ihr damit sagen will. Dann schluchzt sie wiederholt: "Wie kannst du nur?" Auch Xander kommen die Tränen. "Weißt du, wie schwer mir das fällt, mich hier jeden Tag im Spiegel anzuschauen?", erklärt er verzweifelt. Ob er Gefühle für die Blondine entwickelt hat, kann er nicht sagen, jedoch mache sie ihn einfach so glücklich.

Trotz vieler Tränen entscheidet sich Antonia im Finale sogar für den Münchner. Dennoch scheinen seine Worte und Taten sie nicht ganz loszulassen. Auch seine nun Ex-Freundin Lisa ist entsetzt über das Verhalten von Xander. "Er war in unserer Beziehung immer extrem zuvorkommend, freundlich und liebevoll. Der Mensch, den man hier mit seinen toxischen Zügen sieht, ist für mich komplett neu", erzählt die Kosmetikerin im Promiflash-Interview.

RTL+ "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Xander und Antonia Hemmer

RTL Lisa, Freundin von "Make Love, Fake Love"-Xander

