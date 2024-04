Neues Kapitel: Yeliz Koc macht ihren Führerschein mit 30

Für Yeliz Koc (30) beginnt ein neues Kapitel. 2018 war sie durch ihre Teilnahme am Datingformat Der Bachelor bekannt geworden. Seitdem hüpft die Beauty von Show zu Show und konnte sich zuletzt sogar über den Promi Big Brother-Sieg freuen. Eine Sache steht allerdings schon die ganze Zeit auf ihrer Bucket List: der Führerschein. Den habe Yeliz zwar schon zwei Mal angefangen, nun wolle sie sich dem Projekt aber endgültig widmen. In ihrer Instagram-Story erzählt sie: "Leute, ein Wunder ist geschehen! Ich habe heute mit meinem Führerschein angefangen – wer hätte das gedacht?"

Yeliz ist zuversichtlich, dass es diesmal auch wirklich klappt: "Ich ziehe das jetzt knallhart durch und bin gespannt, wann ich meinen Führerschein haben werde." Die Mama der kleinen Snow Elanie Koc (2) sei richtig motiviert, im nächsten Jahr endlich selbst Auto zu fahren. "Also, der Führerschein ist auf jeden Fall mein Ziel jetzt für 2024", erzählt Yeliz.

Ob sich die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin etwa für einen Mann so ins Zeug legt? Nach der Liebespleite mit Yasin Mohamed (32) scheint es so, als bandele sie wieder mit jemandem an. Auf die Frage, ob sie momentan jemanden kennenlerne, antwortete Yeliz geheimnisvoll im Netz: "Da ist jemand, den ich mag." Um wen es sich dabei handelt, ist allerdings nicht klar.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Tochter Snow im April 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Was haltet ihr von Yeliz' Entschlossenheit, den Führerschein durchzuziehen?



