Darum würde Prinz William als König in Geschichte eingehen

Seit 2022 ist der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96), König Charles (75), das neue Oberhaupt des Vereinigten Königreichs. Prinz William (41) steht in der Thronfolge nach seinem Vater. Als direkter Nachfolger würde er nach über 300 Jahren in die Geschichte eingehen, denn er bringt eine physische Eigenschaft mit, die ihn einzigartig macht – seine 1,91 Meter Körpergröße. Diese spannende Nachricht enthüllte eine royale Expertin in einem Interview mit OK!.

Es gab in der royalen Geschichte nur einen, der größer als William war: der britische Monarch Edward IV., mit stolzen 1,95 Metern. Er regierte von 1461 bis 1483 – nach langer Zeit wäre der aktuelle Thronnachfolger der zweitgrößte zukünftige Monarch und würde damit in die Geschichte eingehen. Bis 1307 war Edward l. mit 1,88 Metern auf Platz zwei, wurde schon von allen "Edward Langbein" genannt. Dabei sind die Eltern von Prinz William, die Queen Elizabeth und Charles, mit ihren 1,63 und 1,78 Metern deutlich kleiner als ihr Sohn. Auch sein Bruder Prinz Harry (39) ist mit 1,86 Metern im wahrsten Sinne des Wortes sein kleiner Bruder.

Derzeit ist König Charles noch auf dem Thron, doch er hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Krankheiten überschatten aktuell die royale Familie – Prinzessin Kate (42) ist genau wie der britische König Charles an Krebs erkrankt und begibt sich in eine Chemotherapie. Bereits im Februar hat sich der König mit seiner Krebserkrankung an die Öffentlichkeit gewendet. Zur Zeit steht die Familie sehr nah beisammen: "Schlechte Zeiten bringen die Menschen oft näher zusammen. Trotz aller Fortschritte in der Behandlung ist Krebs immer noch eine beängstigende Sache", wie die Royal-Expertin Jennie Bond erzählt. Sie sieht in dieser Situation einen großen Zusammenhalt: "Die jüngsten Ereignisse haben Prinz William und Königin Camilla (76) offensichtlich näher zusammengebracht. Sie mussten, fast buchstäblich, die Krone pflegen, während sich der König und die Prinzessin erholten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Queen Elizabeth II., Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Prinz Williams Rolle als zukünftiger König mit dieser Körpergröße? Seine Größe symbolisiert Stärke. Es spielt keine Rolle. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de