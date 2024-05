Darum fehlen Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met Gala

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) haben die Met Gala erneut sausen lassen. Bereits im vergangenen Jahr ließen sie das Mega-Event ausfallen – sehr zum Missfallen ihrer Fans. Die Schauspielerin gilt nämlich inoffiziell als die "Königin der Met Gala" und begeisterte in den Jahren zuvor mit ihren detailreichen und ausgefallenen Looks. Aber anstatt sich in diesem Jahr für das Motto "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" in Schale zu werfen, entschied sich das Paar dafür, zu Hause zu bleiben. Wie Elle berichtet, sei Ryan und Blake ein schöner Abend mit ihren vier Kids einfach wichtiger gewesen.

Dass die Gossip Girl-Bekanntheit und ihr Ehemann nun zum zweiten Mal in Folge fehlen, scheint die Fans hart zu treffen. "Ich gebe mein Bestes, so zu tun, als wäre es egal, dass Blake nicht da ist, um die Nacht zu retten", klagt ein User auf X, ehemals Twitter. "Wenn Blake nicht bei der Met Gala ist, ist die Veranstaltung im Grunde nur ein Flop. Es ist ihre Show, jeder andere ist nur ein Gast", meint ein anderer enttäuscht. Ein weiterer Nutzer fragt schlicht: "Die Met Gala kann noch nicht vorbei sein, denn wo ist Blake Lively?"

Und so bleibt den Fans nichts anderes übrig, als sich an vergangene Looks ihres liebsten Met-Gala-Gasts zu erinnern. Viel Erwähnung findet Blakes Kleid aus dem Jahr 2022: Das Motto "Gilded Age" hatte sie damals in einer opulenten Robe verkörpert, die an die Freiheitsstatue erinnern sollte. Genauso wie das architektonische Vorbild hatte auch das Kleid die Farbe von einem glänzenden Kupferton bis hin zu dem typischen oxidierten Grün gewechselt.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Met Gala 2014

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively bei der Met Gala 2022

