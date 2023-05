Das versteckte Prinzessin Kate 2011 in ihrem Hochzeitskleid!

Traditionen werden bei den Royals großgeschrieben! Vor mittlerweile zwölf Jahren gab Prinz William (40) seiner langjährigen Freundin, damals noch Kate Middleton (41), in der Londoner Westminster Abbey das Jawort. Die Bilder gingen um die Welt und das maßgefertigte Brautkleid der Designerin Sarah Burton hatte bereits im Vorfeld Anlass zu einigen Spekulationen geliefert. Bei dem Entwurf für das Einzelstück ließ sich die heutige Prinzessin offenbar von einer alten Hochzeitstradition inspirieren!

Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geborgtes und etwas Blaues: Offenbar nahm sich Prinzessin Kate diese traditionelle Faustregel an ihrem großen Tag zu Herzen. Wie man in der Channel-5-Dokumentation "Secrets of the Royal Dressmakers" erfuhr, wurde das Alte an diesem Tag durch eine Spitzentechnik aus den 1800er Jahren auf dem weißen Stoff repräsentiert. Kates Eltern Michael (73) und Carole (68) steuerten das Neue bei, indem sie ihrer ältesten Tochter maßgefertigte Ohrringe schenkten, die an das Familienwappen der Middletons angelehnt waren. Von Queen Elizabeth (✝96) bekam die Braut ein Diamant-Diadem geliehen, das ihren traumhaften Look komplett machte.

Ein geheimes "blaues Etwas" wurde schließlich in Form einer blauen Schleife in Kates Kleid eingearbeitet. Auch wenn am Tag der Hochzeit alles reibungslos verlief, hatte sich die Britin im Vorfeld ärgern müssen: Es waren nämlich Details zum Design ihrer Robe durchgesickert. Heute erinnert man sich jedoch hauptsächlich an die gelungenen Feierlichkeiten und der Braut-Look der Prinzessin gilt für die Fans als unvergessen!

Getty Images Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

Getty Images William und Kate bei ihrer Hochzeit 2011

Getty Images Kate und William auf dem Balkon bei ihrer Hochzeit 2011

