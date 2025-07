Die spanischen Prinzessinnen reisen zum EM-Finale nach Basel

Prinzessin Leonor (19) und ihre jüngere Schwester, Infantin Sofía (18), werden das spanische Team am Sonntag beim EM-Finale der Frauen im Basler St.-Jakob-Park unterstützen. Wie das Magazin 20 Minuten berichtet, reisen die royalen Schwestern ohne ihre Eltern, König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52), in die Schweiz. Das Königshaus bestätigte ihre Teilnahme und bekräftigte so einmal mehr seine Unterstützung für den spanischen Frauensport. Im Finale trifft Spanien auf die englische Nationalmannschaft, und auch von britischer Seite könnte royale Unterstützung erwartet werden: Prinz William (43) soll Berichten zufolge ebenfalls anreisen.

Für die spanischen Royals ist es nicht das erste Mal, dass sie hautnah bei einem Fußballfinale dabei sind. Bereits bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland waren Königin Letizia und Infantin Sofía im Stadion, als Spanien seinen historischen ersten WM-Titel im Frauenfußball holte. Dieses Mal wird Letizia jedoch nicht mit von der Partie sein, obwohl sie die Spielerinnen vor Turnierbeginn persönlich im Palast empfangen und ihnen viel Erfolg gewünscht hatte. Ob Leonor und Sofía auch im "Joggeli", wie das Basler Stadion von Einheimischen genannt wird, einen Glücksbringer für die spanischen Spielerinnen darstellen, bleibt abzuwarten.

Die Schwestern, die sich nach Leonors Zeit an einer Militärakademie sichtlich eng verbunden zeigen, fallen immer wieder durch ihren Teamgeist und ihre Herzlichkeit auf. Zuletzt verbrachten sie nach Leonors Rückkehr von einem längeren Aufenthalt auf See wertvolle Zeit gemeinsam in Gijón, wo sie privat und unaufgeregt ein exklusives Mittagessen genossen. Abseits offizieller Anlässe wirken die beiden Prinzessinnen wie ein eingespieltes Team, das sich bei öffentlichen Auftritten perfekt ergänzt. Diesen sonnigen Eindruck möchten sie nun gewiss auch als Unterstützung für die spanische Elf ins Stadion von Basel bringen.

Instagram / casareal.es Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofía bei Olympia, Juli 2024

Getty Images Prinzessin Sofía von Spanien und Prinzessin Leonor von Spanien, Oktober 2024

Getty Images Prinzessin Leonor, König Felipe, Königin Letizia und Prinzessin Sofía