Provokation? Meghans Freund teilt Archie-Pic während Krönung

Wollte er damit die Krönung in den Schatten stellen? Am gestrigen Tag war es endlich so weit: König Charles III. (74) wurde offiziell zum Regenten des Vereinigten Königreichs ernannt. Auch sein schlagzeilenumwobener Sohn Prinz Harry (38) wohnte der Zeremonie bei – allerdings ohne seine Frau Meghan (41) und die zwei gemeinsamen Kids. Immerhin wurde Sohn Archie (4) an diesem Tag vier Jahre alt. Während die Krönungszeremonie in vollem Gange war, teilte Meghans langjähriger Freund und Fotograf Misan Harriman einen Geburtstagsgruß im Netz!

In der Zeit, in der hochrangige Gäste, die Royal-Family – und Prinz Harry – in der Westminster Abbey Platz nahmen, postete der 46-Jährige ein Bild von Archie als Baby, der ein Foto seiner Großmutter, Prinzessin Diana (✝36), berührt. "Ich wünsche dir den glücklichsten aller Geburtstage, Archie", schrieb Misan zu der rührenden Hommage auf Instagram.

"Ich sehe die subtilen Seitenhiebe..." oder "Gepostet während der Krönung... sehr dubios", reagierten einige Follower unter dem Bild, während in Großbritannien auch Camilla (75) neben dem amtierenden König gekrönt wurde. Der Großteil der Social-Media-User beglückwünschten hingegen den kleinen Prinzen: "Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag, Archie. Möge dieser Tag dir und deiner Mama, deinem Papa und deiner kleinen Schwester Lili (1) besonderen Segen bringen."

Getty Images Prinz Harry während der Krönung von König Charles III.

Instagram / misanharriman Fotograf Misan Harriman

Instagram / misanharriman Prinz Archie und Prinzessin Diana

