"Unser Sohn, unsere Sonne": Prinz Archie wird 6 Jahre alt

Herzogin Meghan (43) hat am 6. Mai einen ganz besonderen Moment auf Instagram geteilt: Zum sechsten Geburtstag von Prinz Archie (6) veröffentlichte sie ein bisher unbekanntes Foto von ihrem Sohn. Das Bild zeigt Archie von hinten, wie er auf einen goldenen Sonnenuntergang blickt – ein strahlendes Licht umgibt seinen Kopf. "Unser Sohn. Unsere Sonne", kommentierte Meghan ihren Beitrag und fügte hinzu: "Herzlichen Glückwunsch zum 6. Geburtstag an Archie! Vielen Dank für all die Liebe, Gebete und herzlichen Wünsche für unseren süßen Jungen." Bereits am Wochenende zuvor hatte die Familie mit Freunden und Bekannten eine Geburtstagsfeier veranstaltet, wofür sich Meghan ebenfalls bedankte.

Während Meghan die Feierlichkeiten für ihren Sohn in Kalifornien ausrichtete, musste Prinz Harry (40) offenbar auf die Feier verzichten, denn für ihn standen in Las Vegas berufliche Termine auf dem Programm. Er setzte sich dort bei einem Event für Jugendprojekte im Gedenken an seine Mutter Diana (✝36) ein. Was auf dem neuen, von Meghan veröffentlichten Bild auffällt: Archie, der mittlerweile Sechster in der britischen Thronfolge ist, hat von seinem Vater leuchtend rote Haare geerbt. Wie ein royaler Insider dem People-Magazin verriet, sorgt der Geburtstag des jungen Royals auch in royalen Kreisen für Gesprächsstoff: Viele betonen, wie schade es sei, dass König Charles III. (76) und die Familie in Großbritannien so wenig Kontakt zu Archie und seiner Schwester, Lilibet (3), haben. Zuletzt hatte Charles seinen Enkel wohl 2022 beim Besuch der Familie zu den Feierlichkeiten zum Platinjubiläum der verstorbenen Queen (✝96) gesehen.

Meghan und Harry, die 2020 gemeinsam ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten, halten das Privatleben ihrer Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch gewährt Meghan auf ihrem Instagram-Profil immer wieder kleine Einblicke in den Familienalltag. Erst kürzlich präsentierte sie einen herzerwärmenden Moment und zeigte Archie gemeinsam mit Harry und seiner kleinen Schwester beim Spaziergang durch den Garten des Familienanwesens.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Archie im Sonnenuntergang

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet im Mai 2025

Anzeige Anzeige