Herzogin Meghan verrät: Das schenkte die Zahnfee Sohn Archie

Es gibt einen spannenden Meilenstein im Leben von Prinz Archie (6): Er hat seinen ersten Zahn verloren! Es ist allerorts Tradition, dem Kind eine Münze von der Zahnfee unter das Kopfkissen zu legen, doch seine Mutter Herzogin Meghan (43) hat sich zu diesem Anlass ein weiteres süßes Geschenk einfallen lassen. In einem Interview mit Fast Company enthüllte sie, welche Überraschung sie noch unter dem Kopfkissen versteckte: Demnach fand ihr Spross "ein bisschen Geld und einen kleinen Dinosaurier". Er sei nach seiner Entdeckung vollkommen aufgeregt um 2 Uhr morgens zu ihr ins Bett gekommen, um ihr aufgeregt zu erzählen, was passiert ist.

Meghan berichtete weiter, dass sie sich trotz wichtiger geschäftlicher Termine am nächsten Tag dazu entschied, den Rest der Nacht noch mit ihrem glücklichen Sohn zu kuscheln. "Diese Momente als Mutter geben mir die Energie, eine bessere Gründerin, eine bessere Arbeitgeberin und eine bessere Chefin zu sein", schilderte die Gattin von Prinz Harry (40) ihre Erfahrungen. Die Herzogin teilte kurz zuvor öffentlich ihre Angst mit, dass sie Archies besonderen Meilenstein verpassen könnte, als sie im April nach New York reiste, um am TIME100-Gipfel teilzunehmen. Doch zum Glück hat sie es offensichtlich rechtzeitig nach Hause geschafft!

Kaum hatte die Familie den wichtigen Moment von Archie gefeiert, stand auch schon der nächste besondere Anlass vor der Tür: Ihre Tochter Prinzessin Lilibet (4) wurde vier Jahre alt. Meghan nutzte diesen Tag, um auf Instagram zwei seltene Fotos zu teilen. Sie schrieb: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag unseres wunderschönen Mädchens! Heute vor vier Jahren ist sie in unser Leben getreten – und jeder Tag ist dadurch heller und besser. Danke an alle, die ihr Liebe schicken und ihren besonderen Tag feiern!" Auf einem der Bilder kuschelten Mutter und Tochter auf einem Boot, das andere zeigte Meghan und die kleine Lilibet direkt nach der Geburt. Die Gesichter der Kinder blieben aber weiterhin verdeckt.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit Prinzessin Lilibet

