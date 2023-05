Royals gratulierten Harrys Sohn nicht zu seinem Geburtstag

War das pure Absicht oder wurde Prinz Archies (4) Ehrentag einfach nur vergessen? Am Samstag bestieg König Charles (74) in der Westminster den Thron. Wie im Vorfeld bestätigt wurde, nahm auch sein Sohn Prinz Harry (38) an den Feierlichkeiten teil. Allerdings reiste der zweifache Vater nach dem Gottesdienst schleunigst in die USA ab, um den Geburtstag seines Sohnes Archie zu feiern. Dieser soll von Charles und Co. keine Glückwünsche erhalten haben!

Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Königspaares wurde fleißig von der Krönungszeremonie gepostet. Zahlreiche Videos und Schnappschüsse der Feierlichkeiten waren in der Story zu sehen. Doch auch ein anderes wichtiges Familienereignis fand an dem Tag statt: Harrys Sprössling wurde vier Jahre alt! Doch Glückwünsche seines Großvaters Charles blieben leider aus. Auch von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) gab es anlässlich Archies Geburtstags keine lieben Worte.

Genauso still ging es auf dem Instagram-Account von Herzogin Meghan (41) und Harry zu. Das Paar würdigte den neuen Staatsregenten ebenfalls nicht auf ihrem Profil – auch von einer Geburtstagsfete war nichts zu sehen. Zuvor wurde spekuliert, ob die zweifache Mutter ihrem Schwiegervater die Show stehlen wolle.

