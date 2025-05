Prinz Harry feierte Archies sechsten Geburtstag in Las Vegas

Prinz Harry (40) hat sich am Wochenende ganz im Zeichen des karitativen Engagements gezeigt: Der Herzog von Sussex trat am Sonntag in Las Vegas bei einem großen Charity-Event der Diana Award-Stiftung vor Publikum auf. Besonders bemerkenswert dabei: Gerade an diesem Tag feierte sein Sohn Prinz Archie (6) seinen sechsten Geburtstag – allerdings tausende Kilometer entfernt. An der Seite von Dr. Tessy Ojo, Geschäftsführerin der Stiftung, sowie zwei jungen Preisträgern und Paul Fipps von Service Now sprach Harry vor Ort über die Bedeutung von Jugendförderung. Er rief dazu auf, jungen Menschen mehr Vertrauen zu schenken, und ermutigte Unternehmen dazu, in die nächste Generation zu investieren: "Viel zu viele junge Menschen sind von Führung ausgeschlossen, weil wir es nicht geschafft haben, wirklich inklusive Wege für sie zu schaffen", betonte Harry laut Hello! und zeigte sich wie immer leidenschaftlich bei der Sache.

Während Harry mit seinem gewohnten Enthusiasmus auf der Bühne stand und den Einsatz junger Menschen würdigte, wurde im fernen Kalifornien gefeiert. Herzogin Meghan (43) sorgte zeitgleich für einen besonders emotionalen Moment, indem sie ein neues Foto von Archie teilte. Das Bild zeigt den kleinen Royal im Licht eines spektakulären Sonnenuntergangs, dazu gratulierte die Herzogin ihrem Sohn und bedankte sich via Instagram bei allen Gästen der Geburtstagsfeier am vergangenen Wochenende in Montecito.

Für Herzogin Meghan und Harry steht das Familienleben in Kalifornien klar im Mittelpunkt – fernab von Palastprotokollen. In Interviews betonen sie immer wieder, wie wichtig ihnen ein möglichst normaler Alltag mit Archie und Lilibet ist. Mit privaten Einblicken und emotionalen Postings zeigen sie: Zusammenhalt ist auch ohne royale Großfamilie möglich. Während Archie seinen Geburtstag im engsten familiären Kreis feierte, machte Harry kürzlich in einem BBC-Interview deutlich, dass eine Rückkehr ins Vereinigte Königreich für ihn und seine Kinder derzeit nicht infrage kommt. Wörtlich sagte der Herzog: "Ich kann mir gerade keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und Kinder zurück nach Großbritannien bringe." Ob sich das eines Tages ändert, bleibt offen – fest steht jedoch, dass Harry die Zukunft seiner Kinder fest im Blick hat und sich auch darüber hinaus engagiert.

Instagram / meghan Prinz Archie im Sonnenuntergang

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

