Autopsie beweist: Kellie Picklers Mann starb an Schusswunde

Die Todesursache von Kyle Jacobs steht endgültig fest. Im Februar wurde die traurige Nachricht publik, dass der Ehemann von American Idol-Star Kellie Pickler (36) gestorben ist. Er war mit nur 49 Jahren in ihrem gemeinsamen Haus tot von der Country-Sängerin aufgefunden worden. Als Todesursache wurde eine offenbar selbst zugefügte Schusswunde vermutet – jede Hilfe für den Songwriter kam zu spät. Die Autopsie bestätigt die Todesursache nun.

Fast drei Monate nach Kyles Tod liegt der Autopsiebericht unter anderem Page Six vor: Daraus geht hervor, dass er an einer "intraoralen Schrotflintenwunde" gestorben ist. Sein Tod wird als Suizid eingestuft. Zum Zeitpunkt des Todes hatte der 49-Jährige keine Drogen in seinem Körper. Allerdings wurde auch festgestellt, dass er eine lange Vorgeschichte von "psychogenen Anfällen, Magen-Darm-Blutungen, erhöhten Enzymen und chronischem Alkoholkonsum" hatte.

Wie aus dem Statement der Notfallsanitäter hervorging, hatte Kellie selbst ihren Mann gefunden und den Notruf abgesetzt. Nach dem Aufwachen sei ihr Mann unauffindbar gewesen, weswegen die Musikerin ihn überall gesucht hatte. Schließlich entdeckte sie die Tragödie in einem verschlossenen Schlafzimmer.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Kyle Jacobs und Kellie Pickler bei den CMA Awards 2015

Getty Images Kyle Jacobs und Kellie Pickler im April 2017 in Las Vegas

Getty Images Kellie Pickler und Kyle Jacobs im August 2022



