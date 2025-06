Prinzessin Kate muss unerwartet Royal-Ascot-Auftritt absagen

Prinzessin Kate (43) hat ihre Teilnahme am Royal Ascot in letzter Minute absagen müssen, wie der Kensington-Palast bekannt gab. Ursprünglich war die Prinzessin von Wales für die Teilnahme an der Kutschenprozession und als Gast an der Seite ihres Mannes, Prinz William (42), sowie König Charles (76) und Königin Camilla (77) geplant. Doch nur wenige Minuten nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Anwesenheit teilte der Palast mit, dass Kate nicht teilnehmen werde. Grund dafür sei, dass sie nach ihrer überstandenen Krebserkrankung noch nicht die richtige Balance gefunden habe, um an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.

Nach ihrer Krebsdiagnose, die sie im März des vergangenen Jahres erhielt, und einer darauffolgenden sechsmonatigen Chemotherapie hatte sie sich im Herbst Stück für Stück wieder vermehrt den royalen Pflichten gewidmet. Trotz der überraschenden Absage ihrer Teilnahme am diesjährigen Royal Ascot bleiben die britischen Royals weiterhin gut vertreten: Neben Prinz William sind auch ihre Mutter Carole Middleton (70) und ihr Bruder James Middleton (38) mit dessen Ehefrau Alizée Thévenet bei den Rennen vor Ort.

Erst vor wenigen Tagen hatte Kate bei der traditionellen Trooping-the-Colour-Parade mit einem Auftritt in einem eleganten, türkisfarbenen Ensemble von Designerin Catherine Walker für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit ihren drei Kindern zeigte sich die Prinzessin in einer Ascot-Landau-Kutsche der jubelnden Menge. Besonders das Outfit der Prinzessin stand dabei im Mittelpunkt: Es erinnerte an ein legendäres Design von Prinzessin Diana (✝36) aus dem Jahr 1992. Auch die anderen Royals setzten Akzente. Prinzessin Charlotte (10) trug zu ihrem himmelblauen Kleid eine mit Diamanten besetzte Hufeisen-Brosche, die einst Queen Elizabeth II. (✝96) gehörte.

Getty Images Carole Middleton und Königin Camilla, April 2011

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2025

