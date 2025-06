Darum hat "Tagesschau"-Star Dagmar Berghoff keine Kinder

Dagmar Berghoff (82), die erste Sprecherin der Tagesschau und jahrelang ein vertrautes Gesicht im deutschen Fernsehen, hat nun über eine sehr persönliche Seite ihres Lebens gesprochen: ihre bewusste Entscheidung gegen eigene Kinder. Bereits in jungen Jahren erhielt die TV-Ikone von einem Arzt die Prognose, dass es schwer werden würde, Kinder zu bekommen. Trotz dieser Nachricht konnte sich Dagmar später durchaus ein Leben als Mutter vorstellen, allerdings ergab sich die Gelegenheit nie. "Es sollte nicht sein", erklärte sie offen gegenüber Bild.

Mit Anfang 40 verliebte sich Dagmar auf den sprichwörtlichen ersten Blick, doch der Mann war verheiratet. "Damit war es unmöglich", so die TV-Bekanntheit, die diese Beziehung schließlich beendete. Später, mit ihrer großen Liebe Pit Matthaes, ihrem verstorbenen Ehemann, war der Gedanke an ein Kind erneut präsent, doch auch dies war zu spät: "Als wir zusammenkamen, war ich schon Ende 40." Zuvor hatte Dagmar in ihrer Jugend eine harmlose Teenager-Romanze mit CDU-Politiker Volker Rühe und war später drei Jahre mit Star-Regisseur Dieter Wedel (✝82) liiert.

Heute lebt die Fernsehlegende allein, jedoch betont sie, dass sie sich keineswegs einsam fühle. Sie schätzt weiterhin ihre Unabhängigkeit und den Rückblick auf eine bewegte Karriere, die sie zur Ikone des deutschen Fernsehens machte. Bereits in einem früheren Interview mit Spiegel hatte sie gesagt, dass sie nichts im Leben wirklich vermisst habe und die Freiheit, die sie über die Jahre genießen konnte, stets zu schätzen wusste: "Als Single fühle ich mich wohl. Ich wohne schön, bin gesund, bis auf ein paar Zipperlein."

Getty Images Dagmar Berghoff, Oktober 2018

Getty Images Dieter Wedel, 2012

Getty Images Dagmar Berghoff, Februar 2016