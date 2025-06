Wie die Geissens: Auch diese Stars wurden daheim überfallen

Nach den schockierenden Vorfällen vor wenigen Tagen, als Carmen (60) und Robert Geiss (61) in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Überfalls wurden, rücken weitere Prominenten-Einbrüche wieder in den Fokus. Es ist nicht das erste Mal, dass Luxus von scheinbar gut gesicherten Promi-Residenzen zur Zielscheibe für Kriminelle wird. Stars wie Verona Pooth (57), Toni Garrn (32) und Kim Kardashian (44) mussten in der Vergangenheit ähnliche traumatische Erfahrungen machen. Während einige Taten geklärt wurden, bleiben andere bis heute ungesühnt.

Besonders spektakulär war der Fall von Kim Kardashian, die 2016 in Paris gewaltsam ausgeraubt wurde. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von etwa neun Millionen Euro. Auch Verona Pooths Villa wurde Ziel eines millionenschweren Diebstahls, als sie Weihnachten mit ihrer Familie fernab ihres Hauses verbrachte. In den letzten Jahren haben Einbrüche bei Prominenten erschreckend zugenommen, sei es durch gezielten Überfall und Raub oder einfach durchwühlte Wohnungen, wie etwa bei Supermodel Toni Garrn, die nach ihrer Rückkehr von einer Reise ihr zerstörtes Zuhause vorfand.

Für Carmen und Robert Geiss war der Überfall in Saint-Tropez weitaus mehr als nur ein materieller Verlust. Die Reality-Stars mussten nicht nur medizinisch versorgt werden, sondern müssen nun auch mit den psychischen Nachwirkungen umgehen. Carmen, die sich in den sozialen Medien stets als glamouröse und starke Frau zeigt, war laut Medienberichten nach dem Ereignis sichtlich mitgenommen. Freunde der Familie sollen erzählt haben, dass die beiden trotz ihrer selbstbewussten Außendarstellung mit den Folgen zu kämpfen haben. Auch ihre Töchter Davina (22) und Shania Geiss (20) zeigen sich online sichtlich bestürzt. Der Fall erinnert daran, wie verletzlich das Leben in der Öffentlichkeit die Privatheit machen kann.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Getty Images Verona Pooth im August 2024

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Robert und Shania Geiss