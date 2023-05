Enthüllt: Diese Stars sollen bei "Stranger Sins" dabei sein!

Die Zuschauer dürfen sich auf so einiges gefasst machen! Erst im März wurde bekannt gegeben, dass die deutsche Reality-TV-Welt Zuwachs bekommt. Bei "Stranger Sins" ist es den Teilnehmern möglich, ihre sexuellen Fantasien vor laufenden Kameras auszuleben. Dabei bekommen sie auch eine Beziehungsexpertin an die Seite gestellt. Doch wer stellt sich diesem Experiment? Jetzt sollen die ersten Kandidaten enthüllt worden sein!

Wie Bild berichtet, sollen unter den Teilnehmern ein paar bekannte Gesichter sein. So dürfen sich die Zuschauer angeblich darauf freuen, Elli Loretta bei der Umsetzung ihrer Fantasien in die Realität zu beobachten. Dabei bekommt sie wohl tatkräftige Unterstützung von ihrem Freund Credo La Marca. Sie hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr bei Temptation Island auf die Probe gestellt.

Ebenfalls dabei sein soll Steven Schlusche. Bekannt wurde das Muskelpaket unter anderem durch das Format Take Me Out. Zudem werde auch das Erotikmodel Mila Nova die Teilnehmer und die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen einheizen. Ein weiterer Kandidat soll Fabio Fiore sein. Der Kölner arbeitet als Tattoomodel.

Instagram / elliloretta Elli, "Temptation Island"-Star

Instagram / official_credolino Credo La Marca, "Temptation Island"-Kandidat

RTL / Frank J. Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Steven Schlusche

