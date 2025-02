Klammheimlich: Elli Loretta ist bereits Mutter geworden

Erst vor wenigen Wochen machte Temptation Island-Bekanntheit Elli Loretta mit einigen Schnappschüssen im Netz öffentlich, dass sie ihren allerersten Nachwuchs erwartet. Mittlerweile hat ihr kleines Wunder offenbar schon das Licht der Welt erblickt. Ohne große Ankündigung zeigt Elli nun ihren kleinen Wonneproppen in ihrer Instagram-Story und versieht diese mit den stolzen Worten: "Mein kleiner Junge", gefolgt von einem blauen Herz-Emoji.

Das Gesicht ihres kleinen Sohnemannes bekommen ihre Follower nicht zu sehen. Die Ex von Credo La Marca filmt lediglich die Beine und den Bauch ihres kleinen Wunders. In einer blauen Cordhose sowie einem langärmeligen Streifenshirt liegt der Spross der Reality-TV-Bekanntheit neben ihr auf der Couch, während Elli ihm sanft über den Bauch streicht. Das soll bislang alles bleiben, was die Fans der Beauty von ihrem Babyglück erfahren.

Elli wurde durch ihre Teilnahme an dem TV-Format "Temptation Island" bekannt. Mit ihrem Ex Credo testete sie ihre Treue auf der Insel der Versuchung. Zwar verließen die beiden die Show gemeinsam, später kam es jedoch zum Bruch. Mittlerweile ist die Berlinerin wieder vergeben – und darf sich nun mit ihrem neuen Freund über das frischgebackene Familienglück freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elliloretta Elli Loretta mit ihrem Freund, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

RTL Credo und Elli bei "Temptation Island"

Anzeige Anzeige

Anzeige