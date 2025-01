Großer Babybauch: Elli Loretta erwartet erstmals Nachwuchs

Elli Loretta könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. Denn die Temptation Island-Bekanntheit hat offenbar nicht nur ihr Herz wieder neu verschenkt, sondern wird in Zukunft auch stolze Mama sein: Die Ex von Credo La Marca ist schwanger! Das verrät ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto ihres großen Babybauchs. Liebevoll blickt Elli auf ihre Kugel herab. Das Foto scheint während eines Shootings entstanden zu sein, denn der Fotograf schreibt zu dem Instagram-Beitrag: "Ein kleiner Vorgeschmack vom Shooting mit der lieben Elli." Neugierige Fans können sich also in Zukunft wohl auf weitere Babybauchbilder freuen.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits einige Glückwunschbekundungen. So kommentiert ein Social-Media-Nutzer: "Herzlichen Glückwunsch – endlich hast du dein Glück gefunden!" Ein weiterer schließt sich an und freut sich: "Glückwunsch. Damit hat jetzt keiner gerechnet." Aus der Reality-TV-Bubble meldet sich auch Gloria Glumac (32) zu Wort und schreibt verwundert: "Hä? Schwanger. Wie cool. Glückwunsch."

Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurde wild spekuliert, ob Elli schwanger ist. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte auf Social Media einen verdächtigen Schnappschuss, der die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln brachte. In ihrer Story zeigte sich Elli in einem körperbetonten Outfit. Auffällig: Ihr Bauch zeigte eine deutliche Wölbung! Auch hier legte sie ihre Hand liebevoll auf ihre Körpermitte. Bekannt wurde die Berlinerin durch ihre Teilnahme an "Temptation Island". Gemeinsam mit Credo testete sie ihre Treue, doch ihre Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Mittlerweile soll Elli allerdings wieder neu vergeben sein.

Instagram / elliloretta Elli Loretta im Oktober 2024

Instagram / elliloretta Elli Loretta und Credo La Marca im April 2020

