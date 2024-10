Verdächtiger Schnappschuss: Ist Elli Loretta etwa schwanger?

Erwartet Elli Loretta ein Kind? Die Reality-TV-Bekanntheit hat nach der Liebespleite mit Credo La Marca endlich ihr Glück wieder gefunden – und so wie es scheint, bekommen sie und ihr neuer Partner ein Kind. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun ein verdächtiges Video, in dem sie sich im Spiegel filmt, sich zur Seite dreht und eine Hand unter ihren Bauch legt. Ihre Körpermitte wirkt rund. Den Clip unterlegt sie mit dem Song "I've Been In Love" von Jungle. Überglücklich strahlt die einstige Temptation Island-Kandidatin in die Kamera.

Ihre neue Beziehung hält sie weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Viele Pärchenbilder gibt es auf ihrem Social-Media-Profil nicht – vor vier Tagen teilte Elli ein Bild mit ihrem Liebsten, jedoch war sein Gesicht nicht zu sehen. Dazu schrieb sie "Nur mit dir". Jetzt scheint sie ihre Follower wieder mehr einspannen zu wollen. Neben dem auffälligen Video von ihrem Bauch präsentiert sie auch ihren Freund und teilt ein seltenes Selfie mit ihm.

Ihre Ex-Beziehung mit Credo fand in der Öffentlichkeit statt. Gemeinsam überstanden sie den TV-Treuetest "Temptation Island" und waren danach auch bei Stranger Sins und B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen. Doch ihre Liebe hielt nicht an. Seit November 2022 ist offiziell Schluss zwischen ihnen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elliloretta Elli Loretta im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / elliloretta Elli Loretta mit ihrem Freund, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige