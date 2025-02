So steht Credo La Marca zur Mutterschaft von seiner Ex Elli

2020 lernten sich Credo La Marca und Elli Loretta auf einer Party in Dresden kennen – und offenbar funkte es sofort. Sie kamen zusammen und nahmen zwei Jahre später an der TV-Show Temptation Island teil. Die Treuetest-Sendung verließen sie als Paar, doch trennten sich wenige Monate später. Nach einigen On-off-Phasen kapitulierten sie im August 2023 dann endgültig. Mittlerweile sind beide wieder in festen Händen und Elli ist vor Kurzem sogar Mutter geworden! Doch was hält ihr Ex Credo davon? "Ich freue mich für sie und wünsche ihr nur das Beste. Jeder von uns hat sein Glück gefunden", stellt der TV-Star auf Instagram klar.

Dass Credo sich so versöhnlich gegenüber seiner Ex-Freundin äußert, könnte den ein oder anderen Fan verwundern. Im Promiflash-Interview im Februar des vergangenen Jahres klang das noch ganz anders. "Die kann mir gestohlen bleiben. Wir haben gar keinen Kontakt – gar nicht", betonte der Dresdner. Damals war er sichtlich wütend auf die OnlyFans-Bekanntheit: "Sie hat mich einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Das tut mir im Herzen immer noch weh." Offenbar haben sich seine Gefühle in Richtung Elli deutlich ins Positive verändert.

Seit August 2024 ist Credo wieder frisch verliebt. Den Namen seiner Liebsten hat der ehemalige "Stranger Sins"-Teilnehmer noch nicht ausgeplaudert. Dafür hat er gegenüber Promiflash enthüllt, dass seine Herzensdame acht Jahre älter als er ist und sie "90 Prozent" ihres Lebens gemeinsam verbringen. Auch Elli schwebt auf Wolke sieben. Im April 2024 machte die Influencerin ihre neue Beziehung publik. Im Februar dieses Jahres folgten dann die tollen Babynews.

Anzeige Anzeige

Instagram / official_credolino Reality-TV-Darsteller Credo La Marca und seine Freundin

Anzeige Anzeige

Instagram / elliloretta Elli Loretta mit ihrem Freund, Oktober 2024

Anzeige Anzeige