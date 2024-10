Credo La Marca teilt Selfie mit seiner neuen Freundin

Credo La Marca schwebt auf Wolke sieben – und daraus macht der Realitystar keinen Hehl. Auf Instagram teilt der frühere Temptation Island-Teilnehmer ein Pärchenfoto mit seiner neuen Flamme: Die blonde Schönheit strahlt überglücklich in die Kamera, während ihr Partner ihr einen herzlichen Schmatzer auf die Wange gibt. Währenddessen sitzen die beiden in einem Lokal. "Ich genieße auch die kleinen Momente im Leben. Wir haben ja schließlich nur das eine!", betitelt der Influencer seinen Schnappschuss.

Mit seiner neuen Freundin ist Credo wohl schon ein paar Monate liiert. Anfang August teilte er erstmals ein Video auf Instagram, in dem er seinen Fans seine Partnerin präsentierte: Voller Stolz warf die Medienpersönlichkeit ihre Herzdame über die Schulter und jubelte in die Kamera, während beide am Strand kuschelten. "Bis zum anderen Ende der Welt!", kommentierte Credo den niedlichen Clip, der besonders seinen Bewunderern gefiel. "Ich gönne es euch so sehr!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Viel ist über die Beziehung der beiden noch nicht bekannt. Im Netz ging der frühere B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Darsteller aber auf den Altersunterschied der beiden ein, bei dem es sich wohl um ein paar Jahre handelt. Für den Ex-Freund von Elli Loretta stellt der Altersunterschied aber kein Problem dar. "Das Alter spielt keine Rolle!", machte Credo auf Instagram deutlich. Seine Fans stimmten ihm voll und ganz zu: "Was sind schon Zahlen, wenn die Gefühle stimmen. Alles Liebe für euch zwei Hübschen!"

Instagram / official_credolino Credo La Marca mit seiner Freundin, August 2024

Instagram / official_credolino Credo La Marca mit seiner Freundin, September 2024

