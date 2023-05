Nach Megaerfolgen: Tammy Slaton hält sich nicht mehr an Diät

Wie steht es um die Gesundheit von Tammy Slaton? In den vergangenen Jahren wurde die TV-Bekanntheit durch die Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" international bekannt. Aufgrund ihres starken Gewichts und den damit verbundenen gesundheitlichen Problemen sagte Tammy in der Sendung ihren Kilos den Kampf an – und erzielt mittlerweile beachtliche Erfolge. Doch müssen sich Fans nun Sorgen um ihren Realitystar machen? Angeblich soll Tammy in alte, ungesunde Muster zurückfallen...

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber The Sun: "Tammy ist wieder in ihre alten Gewohnheiten zurückgefallen. Sie achtet nicht auf ihre Ernährung, sie raucht, isst regelmäßig McDonald's und kümmert sich generell nicht um sich selbst." Auf Hilfe von ihren Liebsten könne Tammy anscheinend nicht bauen: "Es sieht nicht so aus, als gäbe es viel Unterstützung von der Familie, denn sie scheinen nicht besonders streng mit sich selbst zu sein, geschweige denn untereinander."

Dabei lief es für die 36-Jährige aktuell so gut: Auf Instagram präsentierte ihre Schwester Amy stolz, dass Tammy mittlerweile ohne jegliche Hilfe stehen kann! "Es ist so herzerwärmend zu sehen, wie Tammy auf eigenen Beinen steht. Ich bin stolz auf eure Fortschritte", freute sich daraufhin ein Fan in den Kommentaren.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Realitystar

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Mai 2023

Instagram / amyslaton_halterman Tammy Slaton und Familienmitglieder, Mai 2023

