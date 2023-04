Wegen Gewichtsverlust: Tammy Slaton braucht eine Operation

Steht Tammy Slaton bald die nächste Operation bevor? Durch die Realityshow "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" wurde die US-Amerikanerin in den vergangenen Jahren international berühmt. Aufgrund ihres starken Übergewichts und ihrer damit verbundenen gesundheitlichen Probleme sagte die 36-Jährige ihren Kilos den Kampf an – und erzielte bereits erste Erfolge. Doch wegen ihrer starken Gewichtsabnahme muss sich Tammy nun bald unters Messer legen!

Das verriet der plastische Chirurg Dr. Richard Westreich gegenüber The U.S. Sun: "Wenn man, wie Tammy, etwa 45 Kilogramm oder mehr abnimmt, dann hat man am Ende überschüssige Haut. Nach gewichtsreduzierenden Operationen und extremer Gewichtsabnahme ist es normal, dass man zusätzliche Haut hat, weil sie nicht genug schrumpfen kann." Laut des Mediziners bräuchte Tammy verschiedene Eingriffe, die man unter anderem an Armen, Beinen und Gesicht vornehmen müsste, um die überschüssige Haut zu entfernen – die Kosten kommen dabei auf umgerechnet 77.000 Euro.

Doch der Arzt warnt davor, dass es verschwendetes Geld sein könnte: "Wenn sie nach einer Hautoperation wieder zunimmt, dehnt sich die Haut wieder und sie ist wieder da, wo sie angefangen hat." Er empfehle Tammy die Hautstraffung, sobald ihr Gewicht "ausgeglichen" ist. "Das bedeutet, dass man warten muss, bis man sein Gewicht wieder im Griff hat und nicht mehr so viel abnimmt", erklärte Richard abschließend.

Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

TikTok / tammyslaton2020 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de