Chrishell Stause hat ziemlich überraschend G Flip geheiratet

Sie krönen ihre Liebe! Im vergangenen Jahr überraschte Selling Sunset-Beauty Chrishell Stause (41) ihre Fans mit süßen Liebes-News: Sie ist mit der nicht-binären Sängerin G Flip zusammen. Seitdem turteln sich die beiden durchs Netz und zeigen nur zu gern, wie sehr sie sich lieben. Nun sorgen sie aber mit einer besonders niedlichen Neuigkeit für Aufsehen: Chrishell und G Flip haben sich das Jawort gegeben!

Diese Nachricht teilt die 41-Jährige ihrer Instagram-Community mit. Wie in einem Video hervorgeht, gaben sich die beiden wohl in Las Vegas das Jawort. In einem weißen schlichten Kleid küsst Chrishell ihre Angetraute und hält einen Blumenstrauß in die Luft. "Liebe läuft nicht immer wie geplant... Manchmal ist sie unermesslich besser", betitelt die Ex von Schauspieler Justin Hartley (46) den Beitrag.

Dass es bei den zwei ernst ist, machten sie bereits Ende vergangenen Jahres deutlich. Um die Weihnachtszeit herum lernte die Serienschönheit die Familie ihrer Liebsten kennen. Paparazzi erwischte das Pärchen zusammen in G Flips Heimat Australien – mit im Schlepptau: die Eltern der "Be Your Man"-Interpretin.

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip im November 2022

Getty Images Chrishell Stause bei den People's Choice Awards im Dezember 2022

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im September 2021

