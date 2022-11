Wollen Chrishell Stause und G Flip etwa schon bald heiraten?

Chrishell Stause (41) und G Flip heizen die Gerüchteküche an! Ende 2021 hatte die Selling Sunset-Bekanntheit publik gemacht, dass ihre Beziehung zu ihrem Chef Jason Oppenheim (45) in die Brüche gegangen war. Im Mai verkündete die Beauty dann, dass sie mit dem Gesangstalent G Flip liiert ist, das sich als nonbinär identifiziert. Seither teilen die zwei immer wieder öffentlich, wie happy sie zusammen sind. Doch wollen Chrishell Stause und G Flip etwa schon bald den nächsten Schritt gehen?

Wie Daily Mail berichtete, wurden Chrishell und G Flip am Donnerstag nach ihrer Ankunft in Sydney gesichtet. Hand in Hand wurden die beiden Turteltauben abgelichtet, wie sie total verliebt und bis über beide Ohren strahlend durch den Flughafen schlenderten. Beim Schieben des Koffers fiel vor allem eines besonders ins Auge: der silberne Ring am Finger des Musiktalents. Ob das Paar sich etwa verlobt hat?

Auf Instagram teilte die 41-jährige Immobilienexpertin erst kürzlich einen niedlichen Beitrag, um G Flip zum Geburtstag zu gratulieren. "Auch wenn ich eine Million Dinge aufzählen könnte, die ich an dir liebe, ist dein freundliches, aufrichtiges Herz mein absoluter Favorit", schwärmte Chrishell von dem Stimmwunder und bestätigte in einem Interview mit People, dass sich das Paar auch gemeinsame Kinder wünsche.

Getty Images G Flip und Chrishell Stause im März 2022

Instagram / chrishell.stause G Flip mit der "Selling Sunset"-Bekanntheit Chrishell Stause

Instagram / chrishell.stause G Flip und "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause

