Das passiert bei "Selling Sunset" mit der Maklerprovision

Chrishell Stause (43), bekannt aus der Luxusmakler-Serie Selling Sunset, hat eine häufig gestellte Frage zu der beliebten Netflix-Produktion beantwortet: Fließt die Maklerprovision bei den gezeigten Hausverkäufen im achtstelligen Bereich tatsächlich in ihre eigene Tasche oder kassiert der Streaminganbieter hier fleißig ab? Im Podcast "The Viall Files" verriet die Maklerin jetzt: "Die bekommen keinen Anteil an unserer Provision, wenn wir Häuser verkaufen." Diese außergewöhnliche Chance, ihren Maklerberuf mit der Tätigkeit im Reality-TV zu verknüpfen, wisse sie sehr zu schätzen, wie sie erklärte: "Es ist großartig, in einer Show mitzumachen, bei der sie uns davon nichts wegnehmen."

Neben Einblicken in die Struktur von "Selling Sunset" gab Chrishell auch zu, aktuell mit einigen Herausforderungen am Immobilienmarkt von Los Angeles zu kämpfen. Die jüngsten Waldbrände und die derzeit hohen Zinsen hätten den Markt stark beeinflusst – dennoch bleibe sie weiterhin optimistisch: "Es wird besser." Wegen der Brände hatte Netflix die Dreharbeiten zur neunten Staffel vorübergehend pausiert, doch diese wurden inzwischen wieder aufgenommen, so Business Insider. Das Maklerunternehmen "The Oppenheim Group", das als Kernstück der Serie fungiert, habe betroffene Hausbesitzer bereits finanziell unterstützt und versprochen, kostenlose Maklerservices für diejenigen anzubieten, die während der Brände ihr Zuhause verloren haben.

Privat scheint Chrishell ebenfalls keine Langeweile zu haben: Ihre Fehde mit Nicole Young (55), einer Kollegin aus der Show, sorgt weiterhin für Spannungen. Nicole soll nur noch wenig in der neuen Staffel "Selling Sunset" zu sehen sein und überlege laut Us Weekly sogar, endgültig aus der Serie auszusteigen. Chrishell selbst bleibt derweil gewohnt gelassen und neckte auch den Moderator des Podcasts, als dieser sie auf ihre konkreten Einnahmen ansprach. Statt Zahlen zu nennen, deutete sie lachend auf ihre Louboutin-Heels: "Ich habe heute bessere Schuhe an als beim ersten Mal, als ich hier beim Podcast war."

Getty Images Chrishell Stause, November 2023

Getty Images Chrishell Stause, TV-Star

