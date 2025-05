Chrishell Stause und G Flip haben starken Kinderwunsch

Das Ehepaar Chrishell Stause (43) und G Flip startet einen neuen Lebensabschnitt: Die beiden versuchen aktuell aktiv, gemeinsam eine Familie zu gründen. Das verriet Chrishell am Rande der Eröffnung des Tryst-Hotels im mexikanischen Puerto Vallarta gegenüber Us Weekly. "Ich blute immer noch von einer Spritze, die ich mir selbst setzen musste", berichtete der "Selling Sunset"-Star offen über die Herausforderungen des medizinischen Fertilitätsprozesses. G Flip und Chrishell hatten sich 2021 auf einer Halloween-Party kennengelernt, ihre frische Liebe im Frühjahr 2022 öffentlich gemacht und schon ein Jahr später heimlich in Las Vegas geheiratet.

Schon seit Längerem teilen die Schauspielerin und das Musiktalent ihre Familienpläne mit der Öffentlichkeit und zeigen sich transparent, was ihre Gefühle und Wünsche betrifft. "Ich sehe definitiv Kinder in meiner Zukunft", erklärte G Flip bereits 2022 im Podcast "People Every Day". Chrishell betonte, dass das Paar jeden Schritt ihrer Beziehung bewusst miteinander geht und dabei sowohl Hürden als auch Glücksmomente gemeinsam meistert. Die beiden haben das Ritual eingeführt, jedes Jahr im Juli ihr Eheversprechen zu erneuern – wie Chrishell berichtet, sei es ihnen egal, ob daraus ein großes Fest oder eine kleine Zeremonie werde, Hauptsache, sie feiern ihre Liebe. Derzeit seien zwar noch keine Details geplant, aber beide freuen sich darauf, diesen besonderen Tag erneut gebührend zu begehen.

Abseits der Kinderwunsch-Thematik zeigt sich, wie sehr die beiden auch menschlich füreinander einstehen. Chrishell schwärmt immer wieder von G Flips emotionaler und sensibler Seite, was sie besonders liebenswert findet: "Ich bin es, die sie trösten muss, wenn wir uns einen Film ansehen. Ich sage: 'Oh nein, das wird G zerreißen.' G ist einfach wirklich, wirklich sensibel und emotional", erzählte sie mit einem Augenzwinkern. Chrishell berichtet außerdem, dass sie sich erst von klassischen Vorstellungen lösen musste, um die große Liebe zu finden: "Ich habe alle Erwartungen an Aussehen, Geschlecht oder andere Äußerlichkeiten über Bord geworfen – dabei habe ich meinen Seelenverwandten gefunden", sagte sie kürzlich der Daily Mail Australia. Nicht ganz so harmonisch könnte es dagegen in der neuen Staffel "Selling Sunset" zugehen, in der sie demnächst wieder als Immobilienmaklerin auftritt.

Instagram / chrishell.stause G Flip und Chrishell Stause im Juli 2024

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Mai 2023

