"Selling Sunset"-Chrishell verspricht "explosive" Staffel

Chrishell Stause (43) hat spannende Neuigkeiten für Fans von Selling Sunset verraten. In einem Interview mit Us Weekly teilte Chrishell mit, dass die kommende neunte Staffel "sehr explosiv" beginnen werde. "Die Geschichten setzen genau da an, wo wir aufgehört haben", erklärte sie und kündigte an, dass offene Handlungsstränge in der neuen Staffel aufgelöst werden würden. Laut Chrishell werde die Staffel früher starten als der gewohnte Veröffentlichungszyklus im November, was die Vorfreude bei den Fans weiter steigert.

Ein großes Thema der Staffel könnte erneut die Auseinandersetzung zwischen Chrishell und ihrer Kollegin Nicole Young (55) sein, die seit der sechsten Staffel für Spannung sorgt. Chrishell wies damals Vorwürfe von Nicole zurück, sie hätte nur wegen einer früheren Beziehung zu ihrem Boss Jason Oppenheim (47) bestimmte Immobilien-Aufträge erhalten. Umgekehrt hatte Chrishell Nicole beschuldigt, beim Dreh unter Drogeneinfluss gestanden zu haben, was Nicole vehement bestritt. Auch in der siebten Staffel kam es zu Streitigkeiten, nachdem Nicole Gerüchte über eine Affäre ihrer Kollegin Emma Hernan (33) verbreitet haben soll. Ob und wie Nicole in der neuen Staffel vertreten sein wird, bleibt spannend, da sie selbst zuletzt öffentlich über mögliche Veränderungen in ihrem Engagement sprach.

Abseits der Kameras widmet sich Chrishell derzeit unter anderem ihrer Zusammenarbeit mit der Marke Violife, mit der sie für deren neuen veganen Kaffeesahneprodukte wirbt. Die Schauspielerin, die schon länger auf Milchprodukte verzichtet, schwärmte von der "Verführung durch Vanille"-Aromasorte und nannte sie ihren Favoriten für ihren täglichen Kaffee. "Ich bin ein Kaffee-Mensch. Ohne Kaffee geht mein Tag nicht los", erklärte sie gegenüber Us Weekly und verriet, dass sie oft auch am Nachmittag eine kühle Variante genieße. Mit ihrer ruhigen und doch fokussierten Persönlichkeit zeigt Chrishell, wie sie sowohl ihre Karriere als auch ihre persönlichen Vorlieben gekonnt meisterhaft vereint.

Instagram / itsnicoleyoung Nicole Young, "Selling Sunset"-Star

Netflix Der "Selling Sunset"-Cast

