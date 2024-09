Geplatzte Implantate: Chrishell Stause hatte erneut Brust-OP

Chrishell Stause (43) musste sich erneut unters Messer legen! Auf Instagram berichtet die Selling Sunset-Bekanntheit, dass ihre 15 Jahre alten Brustimplantate geplatzt seien und sie sich daher abermals habe operieren lassen müssen. "Mein erster Gedanke war Angst, als ich daran dachte, mich einer Operation unterziehen zu müssen und ob die kaputten Implantate zu Komplikationen führen würden", gibt Chrishell ehrlich zu. Doch schon am 27. Juni ließ sie die beschädigten Implantate entfernen und ersetzen, und es lief alles glatt.

In dem Video erzählt Chrishell außerdem, dass sie keine Symptome verspürt habe und das Platzen der Implantate nur durch einen Ganzkörpercheck entdeckt worden war. Sie betonte, wie wichtig es sei, gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen ernst zu nehmen: "Viele Menschen leben vielleicht damit und wissen es nicht." Nichtsdestotrotz stellt die TV-Maklerin klar, dass sie ihre Fans nicht zu Beauty-OPs verleiten wolle: "Plastische Chirurgie ist eine persönliche Entscheidung und ich will niemanden dazu ermutigen, irgendetwas an seinem Körper zu verändern."

Privat hat Chrishell in den letzten Jahren einige Höhen und Tiefen gemeistert. Bekannt aus der Serie "Selling Sunset", hatte sie zuvor eine dramatische Scheidung von Justin Hartley (47) durchgemacht, die in der Öffentlichkeit stark diskutiert wurde. Ihre aktuelle Beziehung zu dem Musiktalent G Flip zeigt hingegen eine fröhliche und unbeschwerte Seite. Die beiden sind seit 2022 ein Paar und mittlerweile sogar verheiratet.

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Instagram / chrishell.stause Chrishell Stause und G Flip

