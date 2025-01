"Selling Sunset"-Schock: Nicole Young pausiert bei der Show

Die polarisierende Maklerin Nicole Young (55) aus der Netflix-Show Selling Sunset wurde mitten in den Dreharbeiten zur neunten Staffel von der Produktion "auf Pause" gesetzt. Laut TMZ fiel diese Entscheidung nach einem hitzigen Streit beim Cast-Dinner im November 2024, bei dem Nicole und ihre langjährige Rivalin Chrishell Stause (43) erneut aneinandergerieten. Kurz darauf empfahl Jason Oppenheim (47), Gründer der Oppenheim Group, Nicole eine Pause einzulegen, weshalb sie seither nicht wieder gedreht hat.

Grundlage für den hitzigen Streit der beiden ist ein mittlerweile jahrelanger Konflikt, der in Staffel sechs seinen Ursprung hat. Damals beschuldigte Nicole ihre Kollegin Chrishell, sich für ein von ihr betreutes Immobilienobjekt die Lorbeeren erschlichen zu haben. Später folgten weitere Anschuldigungen: Unter anderem gab Nicole an, Chrishell habe sich durch eine frühere Beziehung mit Jason berufliche Vorteile verschafft, woraufhin Chrishell ihr wiederum Drogenkonsum vorwarf. In der achten Staffel eskalierte die Situation weiter, als Nicole behauptete, Emma Hernan (33) habe eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt – eine Aussage, die viele als "gefährliche Lüge" abtaten. Zuletzt sorgte ein von Nicole gelikter Kommentar, der als homophob gegen Chrishell und deren Ehepartner G Flip interpretiert wurde, für weiteren Zündstoff. Trotz einer späteren Entschuldigung konnte Nicole die Wogen nicht glätten.

Wie TMZ berichtet, bleibt Chrishell trotz des Dramas weiter Teil der Serie. Allerdings kündigte sie an: "Ich werde nicht zurück zur Show kommen, wenn Nicole zurückkehrt." Bereits in der Vergangenheit hatte sie öffentlich angedroht, nie wieder mit Nicole zusammenzuarbeiten, revidierte dies aber später gegen die Möglichkeit einer Gehaltserhöhung. Nicoles mögliche Rückkehr bleibt ungewiss, während ehemalige Kolleginnen wie Maya Vander mit Aussagen wie "Sie verdient eine zweite Chance" Verständnis für Nicole zeigen.

ActionPress Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

Netflix / Sara Mally "Selling Sunset"-Cast der 6. Staffel

