Kinderwunsch: Chrishell Stause macht letzten IVF-Versuch

Chrishell Stause (43) gibt nicht auf: Die Selling Sunset-Bekanntheit hat bekanntgegeben, dass sie einen weiteren Versuch, schwanger zu werden, mithilfe von In-vitro-Fertilisation (IVF) wagt. Über ihre Instagram-Story teilte die US-Amerikanerin ein Bild ihrer Medikamente und schrieb: "Ich glaube, das ist mein letzter Versuch. Es gibt andere Alternativen, aber dieser Weg musste zuerst probiert werden. Wenn es sein soll, wird es sein. Wenn nicht, dann weiter." Zusammen mit G Flip, ihrer Partner-Person, die sich als non-binär identifiziert, verfolgt Chrishell schon lange das Ziel, ein Kind zu bekommen

Bereits in der Vergangenheit hatte Chrishell offen über die emotionalen und physischen Herausforderungen des Kinderwunsches gesprochen. "Wir sind in einer Situation, in der es nicht einfach ist, Kinder zu bekommen", erklärte die 43-Jährige im "People Every Day"-Podcast und fügte hinzu: "Es ist nicht so, dass wir auf natürliche Weise eins bekommen können. Es gibt so viele Schritte, es gibt so viel Planung, es gibt so viele Komplikationen und Dinge, die schiefgehen können." G Flip ergänzte, dass der Versuch, Nachwuchs zu bekommen, eine Belastung für die Beziehung sei. Trotz der schwierigen Umstände zeigen sich beide stets hoffnungsvoll und einander unterstützend.

Chrishell durchlebte auf dem Weg zu ihrem Liebesglück einige Höhen und Tiefen: Nach der Scheidung von Justin Hartley (48) und ihrer kurzen Romanze mit ihrem "Selling Sunset"-Kollegen Jason Oppenheim (48) fand sie bei G Flip ihr Zuhause. Die beiden hatten sich 2021 auf einer Party kennengelernt und von da an entwickelte sich ihre Liebe rasant – bereits Mitte 2022 gaben sie sich heimlich das Jawort. Schon lange ist ihnen klar, dass sie eine Familie gründen wollen. Und trotz der Hürden wollen sie nicht aufgeben, so betont die Immobilienmaklerin in dem Podcast: "Alles passiert aus einem Grund. "Wenn [wir ein Kind bekommen], werde ich nicht in der Lage sein, darüber zu sprechen, ohne vor Freude zu weinen. Wann auch immer dieser Tag kommt, seid alle darauf vorbereitet!"

Getty Images Chrishell Stause, 2024

Getty Images Chrishell Stause und G Flip im Oktober 2024

Getty Images Chrishell Stause und G Flip bei der "Just Kids"-Premiere im Juni 2025