ESC 2023: So wird das große Finale in Liverpool ablaufen!

Das Finale des Eurovision Song Contest steht vor der Tür! Der Wettbewerb ist wohl eines der größten musikalischen Events in ganz Europa. Und das liegt vor allem an den Acts, die jedes Jahr spektakulärer werden. Auch Deutschland schickt dieses Jahr eine Band ins Finale, die mit ihrem extravaganten Look in Erinnerung bleibt: Lord of the Lost. Das müsst ihr sonst noch über das große ESC-Finale wissen!

Wie Bild berichtet, stehen die Details zum Ablauf der Finalshow des Eurovision Song Contest bereits fest. Wer vor allem den deutschen Act Lord of the Lost sehen will, wird aber ziemlich lange warten müssen. Denn von den insgesamt 26 Finalisten wird die Dark-Rock-Band erst als 21. auftreten und ihren Song "Blood & Glitter" performen. Laut der Wettbüros stehen die Chancen für Deutschland nicht schlecht, in diesem Jahr zumindest nicht auf den hintersten Plätzen zu landen. Das war nämlich der Trend der vergangenen Jahre. Aktuell stehen Lord of the Lost wohl auf Platz 17.

Was den ersten Platz angeht, sieht es für Deutschland aber eher schlecht aus. Absolute Favoritin ist die Schwedin Loreen (39) mit ihrem Song "Tattoo". Sie tritt zum zweiten Mal an und konnte den Sieg bereits 2012 nach Hause holen. Direkt dahinter liegt der Musiker Käärijä, der für Finnland antritt. Der Dritte in der Runde der Top-Favoriten ist Tvorchi aus der Ukraine.

Anzeige

Getty Images Lord of the Lost, ESC-Teilnehmer 2023 für Deutschland

Anzeige

Getty Images Loreen, Sängerin

Anzeige

Getty Images Käärijä, finnischer ESC-Act 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de