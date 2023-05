Wieder letzter? So viele Punkte bekam Deutschland beim ESC!

Konnte Deutschland dieses Jahr überzeugen? Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests flimmerte heute über die Bildschirme in ganz Europa. Für Deutschland ging in Liverpool dafür die Rockband Lord of the Lost ins Rennen! Doch konnten die Musiker in diesem Jahr das kritische Publikum von sich überzeugen? Schließlich hatte ihr Heimatland vergangenes Jahr mit 6 Punkten nach Hause gehen müssen. So viele Punkte konnte Deutschland dieses Mal ergattern!

Mit ihrem Song "Blood And Glitter" konnten die deutschen Teilnehmer die nationale Jury schon einmal ein bisschen mehr als im letzten Jahr überzeugen: Sie konnten zwei Punkte von Island und einen Punkt von Tschechien ergattern. Das sind zumindest drei mehr als in der vorigen Ausgabe! Doch auch die Zuschauer schienen den Hamburgern kaum Punkte gegönnt zu haben. So bekam Lord of the Lost von dem Publikum 15 Punkte. Insgesamt ging Deutschland mit 18 Punkten und erneut dem letzten Platz nach Hause!

Den Sieg ergattern konnte stattdessen erneut Loreen (39) für Schweden mit ihrem Hit "Tattoo" mit einem großen Vorsprung und insgesamt 583 Punkten! Auf Platz zwei und drei Reihen sich derweil Finnland und Israel mit ihren Performances ein.

Anzeige

Getty Images Lord of the Lost, deutscher ESC-Act 2023

Anzeige

Getty Images Chris Harms, Frontmann von Lord of the Lost

Anzeige

Getty Images Loreen im ESC-Finale 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de