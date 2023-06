Das meint Sängerin Alessandra zu Deutschlands ESC-Niederlage

Sie hat wohl eine klare Meinung! Die Sängerin Alessandra trat beim diesjährigen Eurovision Song Contest für Norwegen an. Mit ihrem Song "Queen of Kings" schaffte es die Musikerin schlussendlich sogar auf den fünften Platz. Für Deutschland und die Rockband Lord of the Lost sah es hingegen mau aus und die Gruppe um Leadsänger Chris Harms landete auf dem letzten Platz. Das meint Alessandra gegenüber Promiflash zu Deutschlands Niederlage beim ESC!

Im Talk mit Promiflash äußert die erst 20-Jährige: "Ich bin tatsächlich mit Lord of the Lost befreundet. Ich liebe die Energie der Band. Die Welt war wahrscheinlich nicht bereit für eine Band mit so viel Coolness." Es scheint, als habe die Sängerin nicht damit gerechnet, dass Lord of the Lost den letzten Platz belegt. Sie habe die Musikgruppe auf einer besseren Platzierung gesehen.

Mit ihrer eigenen Platzierung sei Alessandra durchaus zufrieden. Sie schildert: "Ich bin einfach so glücklich und stolz. Was eine Ehre das doch ist. Ich kann es nicht erwarten, diese wundervolle musikalische Reise fortzuführen, die ich erleben darf." Die Sängerin veröffentlicht in Kürze ihre neue Single "Pretty Devil".

