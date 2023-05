So geht es Lord of the Lost nach der gestrigen ESC-Pleite!

Gestern musste Lord of the Lost eine ziemlich bittere Niederlage einstecken. Das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests flimmerte gestern über die Bildschirme in ganz Europa. Für Deutschland ging in Liverpool dafür die Rockband ins Rennen – jedoch ohne Erfolg. Die Hamburger konnten mit insgesamt 18 Punkten zwar besser als im vergangenen Jahr abschneiden, landeten dennoch auf dem letzten Platz. Nun meldete sich Lord of the Lost erstmals bei den Fans!

"Danke an alle für diese unglaubliche Erfahrung! Wir haben jede einzige Sekunde geliebt!", verkündet die Band nun auf ihrem Instagram-Account. Nun sei es für die Musikgruppe wieder an der Zeit, in ihr altes Leben zurückzukehren, welches jedoch weitere Konzerte beinhalte! "Wir freuen uns auf einen fantastischen Festival-Sommer, viele ausverkaufte Shows und unsere zweite Tour mit Iron Maiden", fügt die Band hinzu und bedankt sich zudem bei ihrem Team, welches den Mitgliedern ihren Traum erst möglich gemacht habe. "Wir verlassen Liverpool morgen mit dem Wissen, dass wir nicht noch mehr Mühe, Zeit und Liebe in unsere Teilnahme hätten stecken können. Jetzt bleibt noch die große Frage, wen Deutschland nächstes Jahr ins Rennen schicken wird, um den Fluch zu brechen", beendet Lord of The Lost das Statement.

Zumindest konnten die deutschen Teilnehmer die nationale Jury schon einmal ein bisschen mehr als im letzten Jahr überzeugen: Sie konnten zwei Punkte von Island und einen Punkt von Tschechien ergattern. Das sind zumindest drei mehr als in der vorigen Ausgabe! Doch auch die Zuschauer schienen den Hamburgern kaum Punkte gegönnt zu haben. So bekam Lord of the Lost vom Publikum 15 Punkte.

