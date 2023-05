Nach Auftritt von Lord of the Lost schalteten ESC-Fans ab

Hat die Performance von Lord of the Lost den Deutschen etwa die Stimmung vermiest? Am vergangenen Samstag war es endlich so weit und in Liverpool fand der diesjährige Eurovision Song Contest statt. Für Deutschland trat die Rockband mit ihrem Song "Blood and Glitter" an – die sich am Ende des Abends schließlich mit dem letzten Platz zufriedengeben musste. Hatten die deutschen Zuschauer das womöglich bereits nach dem Auftritt befürchtet?

Wie DWDL.de berichtet, habe es nach dem Auftritt der deutschen Wettbewerbsteilnehmer eine deutliche Entwicklung in Bezug auf die Einschaltquoten gegeben. Denn wie eine Statistik zeigt, warteten offenbar viele Deutsche gespannt auf den Auftritt von Lord of the Lost – vergeblich? Immerhin ist in der Einschaltkurve deutlich erkennbar, dass nach dem Auftritt zahlreiche Zuschauer abschalteten, ohne noch auf die vier weiteren Auftritte oder gar die Punktevergabe zu warten. Ob der Sieg für das deutsche Publikum zu diesem Zeitpunkt bereits vom Tisch war?

Stattdessen hatte die schwedische Sängerin Loreen (39) erneut das Rennen gemacht. Auch im Jahr 2012 konnte sie mit ihrer Darbietung ihres Songs "Euphoria" die meisten Punkte einheimsen. Damit ist die Mehrheit der ESC-Fans allerdings nicht zufrieden, wie aus einer Promiflash-Umfrage hervorgeht. Rund 61,2 Prozent der Teilnehmer halten den Sieg der Musikerin für unverdient.

Getty Images Lord of the Lost, deutsche ESC-Vertreter

Getty Images Lord of the Lost beim ESC 2023

Getty Images Loreen, Sängerin

