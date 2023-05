ESC-Fans empört: Deutscher Act zu Unrecht auf letztem Platz!

Viele Zuschauer sind ganz klar einer Meinung! Vor wenigen Tagen fand das langersehnte Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests statt. Schlussendlich machte Schweden das Rennen und entschied mit der Sängerin Loreen (39) den Gesangswettbewerb für sich. Auf dem letzten Platz landete Deutschland mit der Rockband Lord of the Lost. Viele ESC-Zuschauer finden allerdings: Die Gruppe hätte eine deutlich bessere Platzierung verdient!

Auf YouTube drücken viele Zuschauer in den Kommentaren ihre Unzufriedenheit aus. So meint ein User: "Mir tut der deutsche Act so leid! Ich bin klar der Meinung, dass beim ESC nicht nach musikalischer Leistung bewertet wurde." Eine weitere Äußerung lautet: "Man kann mir nicht erzählen, dass Lord of the Lost wirklich die schlechteste Performance hingelegt hat. Die Band hätte es locker in die Top 10 schaffen müssen!" Andere Acts haben sich wohl deutlich schlechter auf der Bühne präsentiert, meint ein dritter User.

Auch mit Schwedens Sieg beim ESC scheinen viele Fans der Show unzufrieden. So stimmten im Rahmen einer Promiflash-Umfrage ganze 61,2 Prozent der Teilnehmenden dafür, dass sie Loreens Gewinn als unverdient erachten. "Ich fand Loreen völlig neben der Spur, das Lied nicht gut", erklärte zudem ein ESC-Bewunderer via Social Media.

Anzeige

Getty Images Lord of the Lost, ESC-Act 2023 für Deutschland

Anzeige

Getty Images Chris Harms, Frontman der Band Lord of the Lost

Anzeige

Getty Images Loreen, ESC-Gewinnerin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de