Nach letztem Platz: Guildo Horn rät Deutschland zu ESC-Pause

Deutliche Worte! Der deutsche Kultsänger und Eurovision Song Contest-Erfahrene Guildo Horn (60) hatte im Jahr 1998 für sein Heimatland den achten Platz in Birmingham belegt. Sein von Stefan Raab (56) verfasster Song "Guildo hat euch lieb" gilt bis heute als einer der bekanntesten deutschen ESC-Beiträge. In diesem Jahr konnte allerdings mal wieder nicht an Guildos Erfolg angeknüpft werden: Die Rockband Lord of the Lost belegte in Liverpool den letzten Platz und führt damit die deutsche Pechsträhne fort. Guildo hat dazu eine klare Meinung: Er findet, Deutschland täte eine ESC-Pause gut!

Auf seiner Facebook-Seite äußerte sich das ESC-Urgestein zur diesjährigen Ausgabe des Wettbewerbs. Dabei machte er zunächst deutlich, dass ihn keiner der Beiträge wirklich abgeholt hätte: "Zusammengefasst fand ich den ESC 2023 musikalisch weitestgehend fade. Trotz meiner inneren Bereitschaft auf der horn'schen Couch emotional tief einzusteigen, blieb leider kaum eine Melodie nachhaltig an meiner Hirnanhangsdrüse kleben, und die ist eigentlich ziemlich klebrig.“ Den erneuten Misserfolg Deutschlands erklärt sich Guildo mit mangelnder Innovation vonseiten der Verantwortlichen: "Seit Jahren bleiben die Erfolge aus, aber auf Funktionärsebene wagt man keinen echten Neuanfang und rührt ständig in derselben klebrigen Schüssel. So wird das aber nix!“

Für die Zukunft hat der Sänger einen klaren Wunsch. Er möchte, dass sich Deutschland eine Pause gönnt und erst in einigen Jahren wieder am Wettbewerb teilnimmt. Die hohen Kosten für eine ESC-Teilnahme sollten laut Guildo lieber in Sinnvolleres gesteckt werden und deutsche Sozialprojekte voranbringen. Irgendwann könne dann unter Leitung eines neuen Kreativteams ein neuer Versuch gestartet und frischer Wind in die Songauswahl gebracht werden.

Getty Images Lord of the Lost beim ESC 2023

Getty Images Guildo Horn in München, 2014

POOL 292 / ActionPress Guildo Horn bei der Probe zum Eurovision Song Contest, 1998

