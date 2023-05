Anna Adamyan enthüllt Kosten ihrer Kinderwunschbehandlung

So viel bezahlte Anna Adamyan (27) für ihren großen Traum vom Familienglück! Viele Jahre versuchten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Ehemann, der Profifußballer Sargis Adamyan (29), ein Kind zu bekommen. Doch selbst mehrere künstliche Befruchtungen führten zu keiner Schwangerschaft. Ende 2021 ließ sich Anna für ihren Kinderwunsch erneut in einer Klinik behandeln. Mit Erfolg: Erstmals erwartet das Model Nachwuchs! Jetzt plauderte Anna Details zu der Kinderwunschbehandlung aus.

"Aktuell zahle ich alle drei bis vier Wochen im Schnitt für die Blutergebnisse 350 bis 420 Euro", offenbarte die werdende Mutter in ihrer Instagram-Story. "Das ist ehrlich gesagt nicht wenig", fügte sie hinzu. Zudem müsse Anna weitere Kosten für Medikationen übernehmen. Der Influencerin sei bewusst, dass nicht jeder die finanziellen Mittel für so eine Behandlung habe. "Der Kinderwunsch ist so oder so schon schlimm genug, da sollten wenigstens diese Sorgen nicht bestehen", gab sie zu verstehen.

Auch auf den Ablauf der Behandlung kam Anna zu sprechen. "Die Blutabnahme war damals Ende Juli 2021 und die Besprechung der Ergebnisse Ende September 2021. Mit dieser Zeit muss und sollte man rechnen", erklärte die 27-Jährige. Sie habe die künstliche Befruchtung in dieser Zeit pausiert und erst nach dem Gespräch mit der Frauenärztin einen neuen Versuch gewagt.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im März 2023 in Köln

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit Ultraschallbild

