Bad Bunny und Kendall Jenner turtelnd bei Basketballspiel!

Sind sie nun ein Paar oder nicht? Der Latin-Rapper Bad Bunny (29) und Topmodel Kendall Jenner (27) sollen sich schon seit mehreren Monaten daten. So wurden die beiden wild turtelnd auf dem diesjährigen Coachella-Festival gesichtet und waren allem Anschein nach auch gemeinsam im Urlaub. Offiziell bestätigt wurde eine Beziehung zwischen den beiden noch von keiner Seite. Doch wird sich das bald ändern? Jetzt besuchten Bad Bunny und Kendall zusammen ein Basketballspiel in Los Angeles!

Bilder zeigen den Musiker und die Runway-Beauty sehr vertraut miteinander, als sie im Publikum sitzen. Auf mehreren Schnappschüssen turteln die beiden wohl schwerst und haben anscheinend auch viel zu tuscheln. Die Schwester von Kylie Jenner (25) präsentierte sich in einem weißen Top und mit Stiefeln in einem Schlangenmuster. Ihr vermuteter Partner kleidete sich von oben bis unten in Schwarz. Die einzige Ausnahme stellte sein Schuhwerk dar: Der Rapper trug Cowboystiefel – wie Kendall auch in einem Schlangenmuster.

Ob die Turteltauben auch Orlando Bloom (46) und seinen Sohnemann Flynn auf der Tribüne sahen? Auch der Schauspieler und sein Nachwuchs besuchten wohl das gleiche Basketballspiel der L.A. Lakers. Das Vater-Sohn-Gespann kleidete sich dem Anlass entsprechend sehr lässig und mit Basecaps auf dem Kopf.

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Bad Bunny und Freunde während eines Basketballspiels

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Bad Bunny und Freunde bei einem Basketballspiel

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de