Disziplin! Darum ist Julia Beautx im "Let's Dance"-Finale

Sie hat sich bis in den großen Showdown gekämpft! Am Freitag tanzte Julia Beautx (24) zusammen mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (35) im Halbfinale von Let's Dance. Dank einer grandiosen Leistung und den Zuschaueranrufen schafften es die zwei ins kommende Finale. Vor allem für Profi Zsolt eine riesige Anerkennung ihrer Leistung der vergangenen Monate: Gegenüber Promiflash zeigt sich der Tänzer megastolz und erklärt, warum es Julia so weit geschafft hat!

"Ich habe am Anfang etwas in ihren Augen gesehen und das ist mit der Zeit immer stärker geworden. Ich kann immer nur wiederholen: Sie hat so eine Disziplin", erklärt der Profitänzer im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ohne diese Disziplin und diese Leidenschaft hätten wir es nicht so weit geschafft. Nicht ein Mal haben wir uns gestritten. Zwar waren wir müde, aber haben nie aufgegeben." Bei Julia habe sich zudem auch die Liebe fürs Tanzen entwickelt – in Kombination mit harter Arbeit für Zsolt der Schlüssel zum Erfolg.

Doch wie wollen die beiden nun das große Finale rocken? "Auf jeden Fall möchte ich das Beste herausholen. Ich werde das System mit Julia nicht verändern. Wir werden weiter genauso trainieren. Ich gucke, wie wir mit den Pausen umgehen, aber ich gehe jetzt volles Risiko ein, egal was passiert, wir werden Vollgas geben und einfach genießen", verrät der Tänzer abschließend.

RTL / Frank W. Hempel Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke bei "Let's Dance" 2023

RTL / Frank W. Hempel Zsolt Sándor Cseke und Julia Beautx im Halbfinale von "Let's Dance" 2023

