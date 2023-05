So trainieren Julia und Zsolt für "Let's Dance"-Halbfinale!

Wie will Julia Beautx (24) sich steigern? Die Netz-Bekanntheit ist Kandidatin in der aktuellen Staffel von Let's Dance. Gemeinsam mit ihrem Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (35) konnte sie bisher Woche für Woche ihr Können beweisen. In der vergangenen Folge knackte das Paar sogar 60 Punkte! Damit stehen sie morgen verdient im Halbfinale. Mit Promiflash sprachen die beiden über ihre Taktik, um sich einen Platz im Finale zu sichern.

Die 24-Jährige verriet Promiflash, dass sie ihre ganze Hoffnung in ihren Tanzpartner stecke: "Keine Ahnung wie das nächste Woche getoppt wird, ich weiß es nicht. Zsolt weiß bestimmt wie, aber ich hab keine Ahnung!" Tatsächlich erklärte der gebürtige Rumäne: "Wir müssen einfach wirklich auf die Pausen achten. Wenn man viel hat, muss man etwas langsamer machen und sich auch mal eine Pause mehr geben, damit der Körper gut regeneriert."

Julia habe absolut nicht daran geglaubt, dass sie es überhaupt so weit schafft. "Es ist vollkommen surreal. Ich hab am Anfang wirklich null Komma null damit gerechnet und ich finde es gerade immer noch verrückt!", äußerte die Blondine zusätzlich.

