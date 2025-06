"Let's Dance"-Star Zsolt verrät Details zur neuen Freundin

Zsolt Sándor Cseke (37), bekannt aus der Show Let's Dance, hat ein aufregendes Update zu seinem Liebesleben geteilt. Knapp ein Jahr nach der überraschenden Trennung von Malika Dzumaev (34), mit der er neun Jahre liiert war, präsentierte der Tänzer vor wenigen Tagen stolz seine neue Partnerin Anna-Lena. Die beiden sind seit einigen Monaten ein Paar und Zsolt erklärt in seinem Podcast "A bis Z", dass die Chemie zwischen ihnen von Anfang an gestimmt habe. "Ich habe mit Anna-Lena schon ein bisschen geschrieben. Dann haben wir gesagt, wenn es ein bisschen ruhiger wird, können wir uns treffen. Dann haben wir uns getroffen – und irgendwie hat es gematcht, es funktioniert. Sie akzeptiert, was ich mache, ich akzeptiere, was sie macht", schwärmt er im Gespräch mit seinem Podcast-Kollegen Alexandru Ionel (30).

Was Anna-Lena beruflich macht, bleibt ein Geheimnis – er verrät nur, dass es nichts mit Tanzen zu tun hat. Trotzdem hat Zsolt schon damit begonnen, ihr einige Tanzschritte beizubringen: "Ich habe ihr schon ein paar Schritte im langsamen Walzer gezeigt." Trotz der Trennung und einer neuen Liebe bleibt das Verhältnis zwischen Zsolt und Malika freundschaftlich und professionell. Sie arbeiten weiterhin zusammen und unterstützen einander. Über die Reaktion seiner Ex-Freundin sagt Zsolt: "Ich habe ihr gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, sie hat gesagt: 'Ich freue mich sehr für dich.'" Offenbar hegt Malika keinen Groll gegen ihren ehemaligen Partner, sondern gönnt ihm sein Glück von Herzen.

Zsolt, der aus Rumänien stammt und seit vielen Jahren in der Tanzwelt begeistert, überraschte seine Fans kürzlich mit einem süßen Instagram-Foto, das ihn und Anna-Lena in inniger Umarmung zeigt. Dazu schwärmte er: "Zwei Seelen, ein Weg und unser Lächeln schreibt die Geschichte." Nach einer langen Beziehung und der anschließenden Trennung von Malika scheint er nun erneut sein Glück gefunden zu haben. Mit seiner neuen Partnerin, die seine Leidenschaft für den Tanz zwar nicht teilt, aber dennoch bei allem, was er tut, hinter ihm steht, blickt der Tänzer offenbar zuversichtlich in die Zukunft.

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Cseke und Malika Dzumaev, Tänzer

Instagram / zsolt_cseke Zsolt Cseke, Tänzer

