Mit diesem klassischen Gericht kann man Tim Raue "jagen"

Der Starkoch und The Taste-Juror Tim Raue (51) hat in einem Interview mit der Zeitschrift Bunte offenbart, welches Gericht er absolut nicht ausstehen kann. Der Berliner Sternekoch erklärte, dass Nierchen süßsauer für ihn ein absolutes No-Go sind. "Damit kann man mich jagen", äußerte er und ließ keinen Zweifel daran, dass dieses klassische Gericht der gutbürgerlichen Küche nicht auf seinen Teller kommt. Während Schweinenieren bei ihm gänzlich auf Ablehnung stoßen, könnten Nierchen von Lamm oder Kalb mit viel Zurückhaltung akzeptabel sein – allerdings auch nur in Ausnahmefällen.

Interessanterweise eröffnete Tim erst kürzlich ein neues Restaurant, das ganz der Neuinterpretation von Berliner und Brandenburger Spezialitäten gewidmet ist. Im "Sphere Tim Raue" im Berliner Fernsehturm vermeidet der Meisterkoch jedoch konsequent, die ungeliebten Innereien auf die Speisekarte zu setzen. Stattdessen setzt er auf kreative und moderne Varianten traditioneller Gerichte, um die Besucher auf 207 Metern Höhe kulinarisch zu begeistern.

Privat hat Tim in den letzten Jahren ebenfalls einen beeindruckenden Wandel durchgemacht. Mit Disziplin und Unterstützung seiner Ehefrau gelang es ihm, über mehrere Jahre hinweg 20 Kilogramm abzunehmen und seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Besonders eine Fastenkur bildete den Beginn seiner Ernährungsumstellung. Der Sternekoch, für den gutes Essen nach wie vor essenziell ist, schätzt daher heute vor allem eine ausgewogene Ernährung und bewusste Entscheidungen – sei es privat oder in der Küche.

Getty Images Tim Raue im Februar 2024

Instagram / timraueofficial Tim und Katharina Raue im März 2025

