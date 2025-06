So erfuhr Jamie Laing von Sophie Habboos Schwangerschaft

Jamie Laing (36) und Sophie Habboo, bekannt aus der Reality-Serie "Made in Chelsea", erwarten ihr erstes Kind. In ihrem Podcast "NearlyParents" erzählten die beiden von dem Moment, als sie von der Schwangerschaft erfuhren. Sophie habe den positiven Test heimlich in den frühen Morgenstunden gemacht und sei in Tränen ausgebrochen, bevor sie ihrem Ehemann die freudige Nachricht überbrachte. "Als du es mir gesagt hast, schwebte ich förmlich. Es war einfach der verrückteste Moment überhaupt. Unglaublich", schwärmte Jamie überglücklich.

Außerdem sprach Sophie auch über die Höhen und Tiefen in der Schwangerschaft. Im zweiten Trimester habe sie sich gefühlt, als würde sie "sterben". Zudem machten ihre Hormone ihr sehr zu schaffen: "Dieses Mädchen hat sich von ein bisschen zickig zu 'Komm mir bloß nicht zu nahe' entwickelt." Dabei sei am Anfang der Schwangerschaft alles gut gewesen. "Bis zur achten Woche war alles wunderbar. Kein Ekel vor Essen, keine Übelkeit, jede Menge Energie – ich dachte: Wovon reden eigentlich immer alle, das ist eine unglaubliche Schwangerschaft. Ab Woche acht haben mich Leute immer mehr genervt. Zum Beispiel dieser Mann neben mir im Flugzeug, der geatmet hat – ist es illegal, wenn ich ihm ins Gesicht schlage?", witzelte sie.

Die zuckersüßen Neuigkeiten teilten Jamie und Sophie Anfang Juni auf Instagram. In einem emotionalen Video während eines Ultraschalltermins platzte Jamie förmlich vor Freude, als das Baby zum ersten Mal auf dem Bildschirm zu sehen war. "Nimmst du mich auf den Arm?", rief er ungläubig. Die werdende Mama konnte ihr Glück kaum fassen und strahlte über das ganze Gesicht. Ihr Beitrag, den sie lediglich mit einem Herz-Emoji versah, löste bei Fans und Freunden wahre Begeisterungsstürme aus. So gratulierten unter anderem Influencerin Molly-Mae Hague (26) höchstpersönlich und auch die Unternehmerin Emily Blackwell schrieb: "Die beste Nachricht aller Zeiten. Ich freue mich so für euch."

Getty Images Sophie Habboo und Jamie Laing, März 2025

Getty Images Jamie Laing und Sophie Habboo 2022 in London

