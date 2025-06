Gibt es bald einen neuen Teil von "Texas Chainsaw Massacre"?

Fans des Kult-Horrors können aufatmen: Es sieht ganz so aus, als würde die berüchtigte Horror-Reihe "Texas Chainsaw Massacre" bald fortgesetzt. Wie das Magazin Deadline berichtet, läuft seit Montag ein Bieterkrieg um die Rechte an dem Franchise. Netflix, das bereits den letzten Teil der Reihe im Jahr 2022 veröffentlichte, ist ebenfalls im Rennen. Doch auch "Yellowstone"-Schöpfer Taylor Sheridan, dessen texanische Wurzeln perfekt zum Setting der Filme passen, hat Interesse bekundet. Gemeinsam mit weiteren prominenten Namen und Studios – darunter Jordan Peeles (46) Produktionsfirma Monkeypaw, A24 und Osgood Perkins – kämpft er um das Recht, den ikonischen Horror-Schocker rund um Leatherface & Co. in eine neue Runde zu schicken.

Die Filmrechte liegen derzeit bei Verve und Exurbia Films, die sie nach einer erfolgreichen Verhandlung an einen der Interessenten abtreten könnten. Je nachdem, wer den Zuschlag erhält, dürfen sich Fans und Kinoliebhaber auf ganz unterschiedliche Ansätze einstellen. Von klassischem Horrorsplatter bis hin zu innovativen Genre-Mixes: Die potenziellen Käufer lassen viel Raum für Spekulationen. Der letzte Teil von 2022, inszeniert von David Blue Garcia, sorgte für Aufsehen, als er das Thema Gentrifizierung in blutiges Chaos verwandelte. Ob der nächste Film in eine ähnliche Richtung gehen wird oder ein völlig neues Kapitel aufschlägt, bleibt allerdings noch offen.

Die "Texas Chainsaw Massacre"-Reihe hat sich seit ihrem Start im Jahr 1974 stetig weiterentwickelt – oft auf unvorhersehbare Weise. Regisseur Tobe Hooper (✝74) setzte mit dem Original neue Maßstäbe und überraschte anschließend mit einem stark humorbetonten zweiten Teil. Inzwischen zählt das Franchise neun Filme, darunter das Remake von 2003 unter der Regie von Michael Bay (60) sowie das Prequel von 2006. Trotz der stilistischen Unterschiede ist eines konstant geblieben: das zentrale Thema der Angst – und das ikonische Bild von Leatherface mit seiner Kettensäge. Fans hoffen nun gespannt, dass eine neue Version der Kult-Reihe dem gewaltigen Erbe gerecht wird und zugleich frischen Nervenkitzel liefert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jordan Peele in Los Angeles, Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Bay bei der Premiere von "A Quiet Place Part II"

Anzeige Anzeige

Anzeige