"Nicht zusammen": Jonas Brothers singen nur ungern über Sex!

Sie äußern sich ehrlich! Die Jonas Brothers feierten mit ihrer Musik schon so einige Erfolge. Nun veröffentlichten sie ihr neues Album und fokussieren in ihren Songs auch sehr private Dinge. Schon in vergangenen Jahren hatten die Brüder erklärt, dass sie mit ihren Fans all das teilen wollen, was sie wirklich beschäftigt. Doch eine bestimmte Thematik lassen Kevin (35), Joe (33) und Nick (30) als Band lieber unberührt. Jetzt schildern die drei: Über Sex und Erotik singen sie als Gruppe nur ungern!

Im Talk mit Bustle erklärt Nick: "Uns allen ist stets bewusst, dass wir Brüder sind, die auf der Bühne zusammen performen. Wenn wir also über Sex reden oder singen, muss das in kleinen Nuancen passieren." Die Geschwister scheinen sich einig, dass andernfalls sehr schnell eine unangenehme Situation aufkommen könne. "Wir singen über solche expliziten Themen nicht zusammen. Das machen wir dann eher für uns selbst", ergänzt Joe zudem.

Er und Nick konnten in vergangenen Jahren auch im Rahmen anderer Musikprojekte bereits große Erfolge verbuchen. So strahlt Joe regelmäßig als Teil der Band DNCE und Nick konnte als Solo-Artist überzeugen. In diesen Konstellationen fokussieren sie dann gern auch mal sexuelle Themen – DNCE beispielsweise im Song "Cake by the Ocean" und Nick in seinem Lied "Chains".

Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas im November 2021

Getty Images Die Jonas Brothers während eines Auftritts im Januar 2023

Getty Images Nick Jonas im Januar 2023

