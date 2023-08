Für ein Fan-Tattoo: Joe Jonas unterbricht sein Konzert!

Das geht unter die Haut! Joe Jonas (34) gründete im Jahr 2005 mit seinen beiden Brüdern Kevin Jonas (35) und Nick Jonas (30) die Teenie-Pop-Band Jonas Brothers. Dadurch wurden die drei weltberühmt. 2013 lösten sie sich vorerst auf und sind nun nach einer Pause seit 2019 wieder zurück. Momentan sind sie sogar wieder auf Tour. Auf einem Konzert der Jonas Brothers passierte nun ein süßer Zwischenfall...

Wie auf einem TikTok-Video zu erkennen ist, performte Joe gerade mit seinen Brüdern einen Song auf der Bühne, als er einen Fan mit einem Schild in der Hand erblickte, auf dem "Malst du mir ein Tattoo?" stand. Daraufhin unterbrach der Sänger seine Performance und zeichnete zwei Smileys auf das Schild. Dazu sagte er: "Das sind wir." Danach setzte er das Konzert fort. Der Konzertbesucher ließ sich das Tattoo später auf sein Bein stechen!

In derselben Show passierte Nick ein kleiner Bühnenunfall: Während die Brüder ihren Song "Sailing Away" performten, fiel er aus Versehen durch eine Falltür im Boden. In einem Fanvideo des Konzertes in den sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Sicherheitsmann versucht hatte, Nick vor dem Unfall auf die Tür hinzuweisen. Nachdem Nick kurz "Autsch" gemurmelt hatte, verhielt sich der Sänger jedoch wie ein Profi und setzte mit seinen Brüdern die Performance fort.

