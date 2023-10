Vater-Tochter-Moment: Nick Jonas unterbricht Performance

Dieser Moment lässt Fanherzen schmelzen. Nick Jonas (31) ist aktuell zusammen mit seinen Brüdern auf großer Jonas Brothers-Tour. Doch schlägt das Herz des Musikers seit Längerem schon nicht mehr nur für die Musik. Im vergangenen Jahr bekamen er und seine Frau Priyanka Chopra (41) erstmals Nachwuchs. Seither scheint er in seiner Rolle als Vater vollkommen aufzugehen. Das beweist der Sänger auch jetzt wieder: Mitten im Konzert gibt Nick seiner Tochter einen liebevollen Kuss.

Beim Jonas-Brothers-Konzert am vergangenen Freitag hatte der Spross des Weltstars die wohl beste Sicht auf die Show. Mehrere Videos auf mitunter X zeigten die 21 Monate alte Malti Marie mit ihrer Mutter Priyanka in der ersten Reihe. Aus nächster Nähe konnte Nick nicht nur seiner Frau, sondern auch seiner Tochter ein persönliches Ständchen singen. Und genau das tat er auch: Während seiner Performance bückte sich der 31-Jährige zu Malti, griff ihre Hand und küsste sie liebevoll auf die Stirn. Der rührende Vater-Tochter-Moment überraschte dabei so einige seiner Fans.

Der unerwartete Moment wird den Konzertgängern sicherlich erstmal in Erinnerung bleiben. Doch ist es nicht der erste überraschende Zwischenfall, für den Nick während eines Konzerts sorgte. Vor einigen Wochen war er inmitten seines Auftritts in ein Loch im Bühnenboden gefallen. In Sekundenschnelle war er damals jedoch wieder auf den Beinen gewesen.

Anzeige

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti

Anzeige

Getty Images Nick Jonas, Joe Jonas und Kevin Jonas, 2023

Anzeige

Getty Images Nick Jonas, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de